Surların gölgesindeki mahalle: Cankurtaran

Modern dünyanın hızla değişen yüzüne rağmen İstanbul'un bazı bölgelerinde mahalle kültürü ve eski İstanbul ruhu yaşamaya devam ediyor. İşte onlardan biri de tarihi surların gölgesinde, Yeşilçam filmlerinin platosu Cankurtaran Mahallesi. Tarihi yapıları, dar sokakları ve yıllardır devam eden komşuluk ilişkileriyle Sultanahmet'in hemen yanı başında bulunan bu benzersiz mahalleyi Sümeyye Baltacı'nın dosya haberinde izliyoruz...

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