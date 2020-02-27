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27.02.2020

Suriyeli genç bir anda kendisini hızla gelen aracın altına attı! O anlar kamerada |Video

Gaziantep'te, Suriye uyruklu bir genç hareket halindeki bir otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, tedavi altına alındı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı. Öte yandan sosyal medya hesaplarında intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Olay, pazartesi gecesi 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile konuşan Suriye uyruklu 22 yaşında ismi öğrenilemeyen genç, aniden yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne atladı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinde belinde kırık olduğu saptanan ve hayati tehlikesi bulunan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan sosyal medya hesaplarında intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu gencin özel nedenlerinden dolayı aracın önüne atlayarak intihara teşebbüs ettiği ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep'te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır.' DHA

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