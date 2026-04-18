Okula saldırı soruşturması hangi aşamada?

Türkiye’nin yüreğini yakan Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8 öğrenci ve 1 öğretmenin şehit olduğu facianın ardından yaralıların durumu, başlatılan dev soruşturma ve saldırganın otopsi raporundan çıkan dehşet verici ayrıntılar A Haber ekranlarında gün yüzüne çıkıyor. Bakanlıklar teyakkuza geçerken, sosyal medyadaki provokatif hesaplara yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük dijital temizliklerinden biri gerçekleştiriliyor.