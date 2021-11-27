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Sürat motosikletiyle otomobil çarpıştı! Feci kaza

İHA
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Giriş: 27.11.2021 20:03
Karaman'da otomobille çarpışan sürat motosikletinin sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarında meydanında geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan B. (23) yönetimindeki 01 AFP 010 plakalı sürat motosikleti, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 AY 747 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden ayrılarak kayıplara karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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