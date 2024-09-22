Süper meyve aronya ile 3 farklı tarif

Birçok hastalığın şifa kaynağı lezzetiyle eşsiz eylül ayının meyvesi aronyanın hasadı yapılmaya başladı. Ekibimiz ise aronya bahçesine girdi. Hem aronya topladılar hem de aronyayla lezzetli tarifler yaptılar.

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