15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sünnet düğününü kana buladılar! Silahlı saldırı anı kamerada

Sünnet düğününü kana buladılar! Silahlı saldırı anı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2022 06:20
Samsun'da sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Sünnet düğününü bastılar! Dehşet anları kamerada
Sünnet düğününü bastılar! Dehşet anları kamerada
Bodrum Kalesi’nde şoke eden ölüm
Bodrum Kalesi’nde şoke eden ölüm
Buğday tarlası küle döndü
Buğday tarlası küle döndü
‘İmdat’ sesleri yankılandı!
‘İmdat’ sesleri yankılandı!
Aksaray’da dehşete düşüren olay!
Aksaray’da dehşete düşüren olay!
Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında
Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında
Görülmedik düğün! ’Bize takı takmayın’
Görülmedik düğün! 'Bize takı takmayın’
İstanbul Kartal’da ağaçlık alanda yangın
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda yangın
Feci kazada 3 kişi yanarak öldü
Feci kazada 3 kişi yanarak öldü
Sazlıbosna Barajı’nda endişelendiren görüntü
Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü
6 yıldır dinmeyen acı! Vazgeçmedi
6 yıldır dinmeyen acı! Vazgeçmedi
Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
Daha Fazla Video Göster