15 Temmuz 2022, Cuma
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Sünnet düğününü kana buladılar! Silahlı saldırı anı kamerada
Samsun'da sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.