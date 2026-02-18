CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Bak: "Cumhurbaşkanımız dijitalleşme konusunda önümüzü açıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “75. Gençler Bakanlığında” programında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dijitalleşme ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir eşiğe geldiğini vurguladı. ‘GENÇ2030’ projesiyle yapay zeka ve yüksek teknoloji alanında güçlü bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Bak, 2030’a kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi gencin destekleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın dijital dönüşüm vizyonunun bu süreçte ön açıcı olduğunu ifade eden Bak, devletin Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına güçlü destek verdiğini dile getirdi.

