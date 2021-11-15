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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 11:32
Güncelleme:15.11.2021 11:35
Trabzon'daki Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 4'üncü kez ziyarete kapatıldı. Çalışmalar kapsamında, manastırın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya kütlesi, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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