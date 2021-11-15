15 Kasım 2021, Pazartesi
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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları! 360 tonluk kaya tehdit olmaktan çıkarılacak
Trabzon'daki Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 4'üncü kez ziyarete kapatıldı. Çalışmalar kapsamında, manastırın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya kütlesi, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.