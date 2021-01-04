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Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda inşa edilmesi planlanan teleferik projesi hazırlandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan aktardı.
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda inşa edilmesi planlanan teleferik projesi hazırlandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan aktardı.