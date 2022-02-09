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Sultangazi’de sokak ortasında pompalı dehşet! Arkadaşını vurduğu anlar kamerada

İHA
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Giriş: 09.02.2022 10:24
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde köşede pusu tutan bir genç, tatlı ısmarlamaya diye dışarı çağırdığı arkadaşına pompalı tüfekle saldırdı. Kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay geçen günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 18 yaşındaki S.G. aralarında husumet olan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı davet etti. Bu esnada bir köşede pusu tutan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

SOKAK ORTASINDA POMPALIYLA SALDIRDI

Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.

2 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

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