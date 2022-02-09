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Sultangazi’de sokak ortasında pompalı dehşet! Arkadaşını vurduğu anlar kamerada
Olay geçen günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 18 yaşındaki S.G. aralarında husumet olan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı davet etti. Bu esnada bir köşede pusu tutan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı.
SOKAK ORTASINDA POMPALIYLA SALDIRDI
Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.
2 KURŞUN İSABET ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ
Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.
KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.