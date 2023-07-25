25 Temmuz 2023, Salı
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Sultangazi'de şoförlerin park kavgası kamerada
Sultangazi'de taksi şoförü ile kamyonet şoförü arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden geçen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Müdahale sırasında kamyonet şoförünün polise, 'Çekilin' demesi üzerine ortam yeniden gerildi.