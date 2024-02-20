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Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada

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Giriş: 20.02.2024 12:18
Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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