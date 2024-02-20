Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada

Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.