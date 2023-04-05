Sultanahmet Camii'nde son durum! Çalışmalar hızlandı | İşte ibadete yeniden açılacağı tarih

Dünyanın en ünlü camilerinden biri olan ve İstanbul’un simge yapılarından Sultanahmet Camii’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. 6 yıldır onarım çalışmaları süren cami, 17 gün sonra Ramazan Bayramı’nda yeniden ibadete açılacak. Açılıştan önceki hazırlıkları devam eden caminin son durumu drone ile havadan görüntülendi.