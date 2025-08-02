Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler, bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeği, ip yardımı ile sulama kanalından çıkararak kurtardı.

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