30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Suç örgütü liderlerine flaş operasyon! 31 kişi gözaltında

Suç örgütü liderlerine flaş operasyon! 31 kişi gözaltında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2020 10:36
Güncelleme:30.09.2020 10:39
İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde suç örgütü olarak esnafı tehdit ederek haraca bağlayan zorla çek senet imzalatan suç örgütü liderlerine operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonda suç örgütüne mensup 31 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 12 ruhsatsız silah yedi kurusıkı tabanca yakalanırken, 13 bin 538 lira 240 kuruş para ele geçirildi. Sabah’tan Fatma Damla Kayayerli’nin haberinin detayları…
Esnafın kabusu bitti!
Esnafın kabusu bitti!
Hırsızlık yapmak için gelmişti!
Hırsızlık yapmak için gelmişti!
Hava bir anda karardı göz gözü görmedi
Hava bir anda karardı göz gözü görmedi
Esra Erol’a anlamlı ödül!
Esra Erol’a anlamlı ödül!
Uçan doktor!
Uçan doktor!
Genç kızların tehlikeli yolculuğu
Genç kızların tehlikeli yolculuğu
Bir aile daha evladına kavuştu
Bir aile daha evladına kavuştu
Sağanakta kulaç attı
Sağanakta kulaç attı
Metro girişinde dolu yığını!
Metro girişinde dolu yığını!
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı!
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı!
Kadıköy beyaza büründü!
Kadıköy beyaza büründü!
İstanbul'da şiddetli yağış!
İstanbul'da şiddetli yağış!
Daha Fazla Video Göster