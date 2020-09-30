Suç örgütü liderlerine flaş operasyon! 31 kişi gözaltında

İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde suç örgütü olarak esnafı tehdit ederek haraca bağlayan zorla çek senet imzalatan suç örgütü liderlerine operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonda suç örgütüne mensup 31 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 12 ruhsatsız silah yedi kurusıkı tabanca yakalanırken, 13 bin 538 lira 240 kuruş para ele geçirildi. Sabah’tan Fatma Damla Kayayerli’nin haberinin detayları…