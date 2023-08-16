Su krizi kapıda mı? Uzman isimden A Haber'de korkutan uyarı: Bu sene daha iyi senemiz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı kuraklık analizi ve yağış raporunda, Türkiye'nin büyük bölümü için şiddetli kuraklık uyarısı yapıldı. Haritaya göre, temmuz ayı yağışları Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde normaline göre azaldı. Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurnaz, "Ne yazık ki bu sene daha iyi senemiz. Esas gelecek seneye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yağış açısından biraz daha rahat bir sene geçebiliriz gelecek sene ancak sıcaklıklar bundan da yüksek olacak. O nedenle de özellikle tarımda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Çok daha ciddi biçimde sıcaklığa dayanıklı türlere yönelmemiz gerekiyor gelecek sene eğer rekoltede çok ciddi düşüşler beklemek istemiyorsak." dedi.

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