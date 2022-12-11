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Su değirmeni 150 yıldır dönüyor

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Giriş: 11.12.2022 09:22
Trabzon'un Tonya ilçesindeki 150 yıllık tarihi değirmen bugün bile çalışmaya devam ediyor. Değirmende öğütülen mısırlar un haline getirilip yöresel lezzetlerde kullanılıyor.
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150 yıldır dönüyor
150 yıldır dönüyor
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