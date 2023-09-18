Sözleşmeli Uzman Erbaş başvurusu için hangi şartlar gerekli?

Jandarma Genel Komutanlığı 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alacak. Peki başvuru için hangi şartlar gerekiyor? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

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