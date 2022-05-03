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Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar

İHA
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Giriş: 03.05.2022 10:32
Kağıthane'de bir seraya merdiven yardımıyla giren 3 hırsız, piyasa değeri 7 bin lira olan merdiven, evye, çok sayıda profil demir ve dal kesme makinesi çaldı. Şahıslar seraya tırmandıkları merdiveni de geldikleri otomobile sığdıramayınca kolunu dışarı uzatarak götürdü. Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar
Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar
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