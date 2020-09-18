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Sosyal mesafeli hezimet! Kurala uyunca 37 gol yediler

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Giriş: 18.09.2020 14:31
Güncelleme:18.09.2020 14:51
Almanya’da koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu ana ilk kez maç yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için minimum sayıda sahaya çıkan SG Ripdorf futbol takımı 37 gol yiyerek yenilgiye uğradı.

Almanya'da koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu ana ilk kez maç yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için minimum sayıda sahaya çıkan SG Ripdorf futbol takımı 37 gol yiyerek yenilgiye uğradı. Alman takım 7 oyuncuyla maça çıktı. Sosyal mesafeyi korumak isterken 17 gol yediler.

Seyircisiz oynanan maç ilginç görüntülere sahne oldu.

Maça en az sayıda oyuncuyla başlayan SG Ripdorf takımı sahada da sosyal mesafeyi korudu. Holdenstedt ise rakibinin bu tutumunu değerlendirerek mücadele boyunca 37 gol attı.

Holdenstedt sahadan 37-0'lık galibiyetle ayrılırken Ripdorf Başkanı Patrick Ristow yaptığı açıklamada, "Gönüllü olan yedi oyuncuya minnettarız. Maça çıkmasaydık 200 euro para cezası alacaktık. Bu para bizim için önemli. Özellikle salgın döneminde'' diye konuştu.

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