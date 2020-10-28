Sosyal medya fenomenleri sınır tanımıyor

Sosyal medya fenomenlerinden kimi makyaj yapıyor kimi oyun oynuyor milyonlarca kişi onları izliyor. Ancak bazı fenomenler tıklanma uğruna çektikleri videolarla izleyenleri hayrete düşürüyor. Peki özellikle gençlerin beğeni ve izlenme sayısını bu kadar önemsemesinin nedeni ne?

Sosyal medya fenomenlerinden kimi makyaj yapıyor kimi oyun oynuyor milyonlarca kişi onları izliyor. Ancak bazı fenomenler tıklanma uğruna çektikleri videolarla izleyenleri hayrete düşürüyor. Peki özellikle gençlerin beğeni ve izlenme sayısını bu kadar önemsemesinin nedeni ne?