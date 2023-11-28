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Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması

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Giriş: 28.11.2023 14:56
medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Vergi usul kanununa muhalefet'' ve ''Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek'' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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