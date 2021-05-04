Sosyal medya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafını konuşuyor! Bu sözleri CHP'lileri bile şaşırttı: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtğimiz yıl düzenlendiği basın toplantısında ''CHP haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar'' diyerek bir gafa imza atmıştı. O gaf sosyal medyada yeniden gündem oldu. Öztrak'ın sözleri CHP'lileri bile şaşırttı.

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