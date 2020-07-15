Sosyal medya bu iki gencin Ayasofya yorumunu konuşuyor

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Kararın ardından sosyal medyada dolaşan Ayasofya'nın cami olması kararıyla ilgili soru sorulan iki gencin verdiği cevaplar izleyenler tarafından çok konuşuldu.