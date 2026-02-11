CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber ekibi Bayrampaşa’da! Binalar neden kentsel dönüşüme girmedi?

İstanbul Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde 6 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi çıkmaza girdi. Eski cezaevi alanına inşa edilen rezerv konutlar dolarken, mahallenin geri kalanında dönüşüm süreci durdu. Ek ödeme ve mülkiyet anlaşmazlıkları nedeniyle ilerleme sağlanamazken, ekonomik ömrünü tamamlayan riskli binalar deprem endişesini artırıyor. Tahliye edilen ve yarım kalan yapılar ise güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca bölgedeki son durumu yerinden aktardı.

