Piyasalarda hareketli günler: Altın ve borsa tahminleri belli oldu!

Altın fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul’daki yükseliş beklentisi yatırımcının gündeminde. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altının yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyeceğini ancak uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını söyledi. Yatırımcılara “borç parayla yatırım yapmayın” uyarısında bulunan Erdem, borsada ise 14 bin puanın yeni hedef olduğunu ifade etti.