Söndürme helikopterinden canlı yayın! A Haber o anları ekrana taşıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale 9. Gününde aralıksız devam ediyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur canlı yayında yangın söndürme helikopterinden çalışmaları anlattı.

Türkiye yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Devlet çalışmalarda tüm imkanlarını seferber ederken vatandaştan da tam destek geliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüm müdahalelere rağmen yangın 9 gündür devam ediyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur söndürme helikopterinden canlı yayın yaparak çalışmaları tek tek anlattı.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur şu açıklamada bulundu:

''Orman yangınıyla ilgili hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. 1984 model helikopter THK tarafından Slovakya'dan alındı. THK pilotu Halil Emrah Ayvazoğlu'nun verdiği talimatlarla helikopterde çalışmalar yürütülüyor. Helikopterler suyu en yakın gölet, baraj, su toplama havuzundan alıyor. Bambiden 2,5- 3 ton suyu alıp yangının etkili olmaya devam ettiği bölgere gideceğiz ''

Manavgat'ta yangınla mücadele söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.