Antalya'da kar yağışı başladı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi: Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kısa süre içerisinde yolları beyaz örtüyle kaplandı. Bir anda bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde birçok araç sürücüsünün kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve araçlarını park edip yardım beklediği görüldü. İşte o anlara ait görüntüler. Peki Antalya'da bugün (8 Aralık 2021-Çarşamba) günü hava nasıl olacak? Kar yağışı etkisini sürdürecek mi? Tüm bu soruların yanıtı ve detaylı hava durumu tahmin raporu haberimizde...

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

8 ARALIK 2021 - ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK? AYRINTILI HAVA TAHMİN RAPORU