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6 bin 143 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 22.06.2021 19:41
Güncelleme:22.06.2021 19:42
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 143 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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