Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının 3 bini geçmesinin yanında havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında da ciddi bir artış görüldü. Vatandaşlar özellikle son dönemde geçirdiği rahatsızlığın grip mi yoksa koronavirüs mü olduğunu konusunda karışıklık yaşıyor. Peki grip ile koronavirüs arasındaki fark nedir? İki hastalık arasında hangi belirtiler ön plana çıkıyor? Detaylar haberimizde...