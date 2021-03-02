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Son dakika | Yeni dönemde düğünler nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 02.03.2021 11:13
Güncelleme:02.03.2021 11:51
Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği yeni kontrollü normalleşme sürecini dün açıkladı. Dört farklı renk grubuna ayrılan illerde normalleşme adımları farklılıklar gösterecek. Atılan yeni adımla birlikte evlenecek gençlerin gözü, düğün ve nikah salonlarında. Nikah ve düğünlerin nasıl yapılacağı sorusu da yanıt buldu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre belirlenen kriterler belirleyici olacak. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. .

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşmeye gidildiğini açıkladı. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin açılması, düğün/nikahların nasıl yapılacağı gibi birçok konuda kriterler belli oldu.

Başkan Erdoğan, nikah ve nikah merasimleri ile ilgili normalleşme adımlarına ilişkin yeni kararları da söyledi.

NİKAH VE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği, "Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı da Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

İL HIFZISSIHHA KURULLARININ KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı daha önce de belirttiğim gibi valiliklerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından belirlenecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında Kontrollü Normalleşme sürecini tamamlamaktır. Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimler de bu çerçevede daha sıkı ve kararlı şekilde yürütülecektir. Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve inşallah tamamen kaldırılması hususunda da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum"

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ORTA RİSKLİ İLLER
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı

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