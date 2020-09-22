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Son dakika: Ünlü rapçi Atilla Serin (Ati242) restoran bastı! O anlar kamerada

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Giriş: 22.09.2020 09:00
Güncelleme:22.09.2020 09:15
Son dakika haberi... Ünlü rapçi Ati242 (Atilla Serin) arkadaşlarıyla beraber restoran bastı. İş yeri sahibini ve ailesini tekme tokat dövdüler. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları anlattı.

Ünlü rapçi Ati242 (Atilla Serin) arkadaşlarıyla beraber restoran bastı. İş yeri sahibini ve ailesini tekme tokat dövdüler. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları anlattı.

SAÇIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Saldırıya uğrayan kadın ve kızı A Haber'e o anları anlattı. Kadın "Bana da saldırdılar beni buradan saçımdan tutup saçımdan sürükledi Ati. Diğer kardeş de gelip biri kollarından tutup diğeri saçlarımdan tutup yere vurmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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