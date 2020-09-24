- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Umut aşısı Türkiye'de! Beklenen koronavirüs aşısı ilk kez A Haber’de
Son dakika haberi... Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı.Türkiye'nin beklediği aşı ilk kez A Haber'de görüntülendi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı.Türkiye'nin beklediği aşı ilk kez A Haber'de görüntülendi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.