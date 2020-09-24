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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Umut aşısı Türkiye'de! Beklenen koronavirüs aşısı ilk kez A Haber’de

Son dakika: Umut aşısı Türkiye'de! Beklenen koronavirüs aşısı ilk kez A Haber’de

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Giriş: 24.09.2020 12:51
Güncelleme:24.09.2020 13:36
Son dakika haberi... Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı.Türkiye'nin beklediği aşı ilk kez A Haber'de görüntülendi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı.Türkiye'nin beklediği aşı ilk kez A Haber'de görüntülendi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Son dakika: Umut aşısı Türkiyede! Beklenen koronavirüs aşısı ilk kez A Haber’de SON DAKİKA: UMUT AŞISI TÜRKİYE'DE! BEKLENEN KORONAVİRÜS AŞISI İLK KEZ A HABER'DE

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