Son dakika: Türkiye için çöl tozu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? Kısıtlama sonrası İstanbul trafiği nasıl?

İstanbul'da hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Peki megakent yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk nasıl? Öte yandan Türkiye için çöl tozu uyarısı da yapıldı. Hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

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