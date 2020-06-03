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Son dakika: Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu! 1 dakikada 153 sözcükle altın madalyayı kazandı |Video

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Giriş: 03.06.2020 09:54
Güncelleme:03.06.2020 09:56
Son dakika haberi... Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında, 3'ü Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya aldı. 21-99 yaş Deneyimliler Kategorisinde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı. Aşkın, A Haber canlı yayınında konuştu.

Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında, 3'ü Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya aldı.

INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 1490 yarışçının katılımıyla 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye, Arjantin, Avustralya, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, Mısır, İspanya, Fransa, Hırvatisyan, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Fas, Malezya, Nijerya, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Slovakya, İngiltere, ABD ve Vietnam'ın katıldığı şampiyonada, anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki türde ve 4 yaş kategorisinde yarış yapıldı.

Toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya 24 madalya verildi.

Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya Şampiyonu oldu.

Yarışmada, Çekya 9, Japonya 2, İtalya 2, ABD 2 ve Rusya 1 madalya kazandı.

Anadil yarışında, 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı. Tunçoğlu ayrıca, Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47366 vuruşla dünya şampiyonu oldu.

21-99 yaş Deneyimliler Kategorisinde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada ayrıca, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Rümeysa Özen, Enes Öztaş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da madalya aldı.

Bu yarışmayla, en bilimsel yöntemlerle 10 parmakla ve bakmadan yazan Türk takımının tarih boyunca kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 39'u dünya rekoru olmak üzere 100 oldu.

BAKAN GÜL TEBRİK ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, 3'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere, 8 madalya kazanan Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu olan Adalet Bakanlığı çalışanı Celal Aşkın'ı kutladı.

Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, birinciliği kazanan Milli Takımımızı ve yeni bir rekora imza atan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi personelimiz Celal Aşkın'ı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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