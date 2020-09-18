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Son dakika: TikTok'ta fenomen olmak isterken gözünden oldu! Şişeye doldurdukları torpil barutu patladı! Acılı baba A Haber'e konuştu

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Giriş: 18.09.2020 14:59
Güncelleme:18.09.2020 15:07
Son dakika haberi... Ordu’da çocuklar oynamak için aldıkları torpillerin barutunu bir şişeye doldurdu. Bir çocuk da yaktığı kibriti şişenin içine atınca patlama kaçınılmaz oldu. Olayda 1’i ağır 5 çocuk yaralandı. Torpil barutu faciası nasıl oldu? Çocuklardan birinin babası Ertuğrul Bektaş, yaşananları A Haber’e anlattı. Bektaş, ailelere uyarılarda bulundu.

Ordu'da çocuklar oynamak için aldıkları torpillerin barutunu bir şişeye doldurdu. Bir çocuk da yaktığı kibriti şişenin içine atınca patlama kaçınılmaz oldu. Olayda 1'i ağır 5 çocuk yaralandı.

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Görüntülerde patlamanın ardından bir çocuğun "ah gözüm" diyerek çığlık atıp imdat diye bağırdı.

SOL GÖZÜ TAMAMEN GİTTİ! HALA BİLİNCİ AÇILMADI

Çocuklardan birinin babası Ertuğrul Bektaş, yaşananları A Haber'e anlattı. Bektaş, "Kamera kaydı yapan oğlum en fazla zararı gördü. 5 arkadaşı daha zararı gördü. Benim oğlum gözünü kaybetti. TikTok gibi şeylerde beğeni kazanmak için fenomen olmak için yaptıklarını tahmin ediyoruz. Sonucunda gözünden oldu. Benim çocuğum gözünü kaybetti. Beni izleyen aileler çocuklarının telefonundaki zararlı uygulamaları silsinler. Benim oğlumun sol gözü tamamen gitti. Hala bilinci açılmadı." ifadelerini kullandı.

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