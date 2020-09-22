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Son dakika: Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…
Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…