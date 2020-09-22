HaberlerGaleriTekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!
Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…
Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:55Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 14:19