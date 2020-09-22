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Haberler Galeri Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…

Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 14:19
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Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…

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Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

-Tamamdır. Tabii ki mümkündür.

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Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

-Hafta içi aslında daha güzel hem sakin olur etraf.

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Tekne ve yatlarda partiler devam ediyor! A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

-20,25 kişi olsa falan yine bir şey olmaz da 50 kişi olduğu zaman sahil güvenlik sorun çıkartabilir. Çarşamba denetimler var. Her zaman var da yine o tarz Perşembe günü falan az oluyor.