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Son dakika: Tavuk çiftliğinde yangın

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Giriş: 01.02.2021 09:20
Güncelleme:01.02.2021 09:21
Son dakika haberi... Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

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Tavuk çiftliğinde yangın
Tavuk çiftliğinde yangın
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