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Sivas'ta kameralara yansıyan ilginç anlar! Helallik almak için yaptı, sürücüyü şaşırttı
Sivas’ta toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanan güvenlik görevlisi helallik almak için otobüs şoförüne baklava ikram etmek istedi, güvenlik görevlisinin baklavayı kabul ettirebilmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.
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