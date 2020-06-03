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Son dakika: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video

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Giriş: 03.06.2020 10:54
Güncelleme:03.06.2020 10:55
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostallık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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