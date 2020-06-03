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Son dakika: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostallık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.