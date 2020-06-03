Son dakika: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostallık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.