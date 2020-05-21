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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Dolu yağışı bekleniyor mu? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Dolu yağışı bekleniyor mu? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 21.05.2020 15:48
Güncelleme:21.05.2020 16:08
Son dakika haberi... Bayramda hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Dolu yağışı bekleniyor mu?Sıcaklıklar düşmeye devam edecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak? Hava tahminleri uzmanı İlker Koç, A Haber canlı yayınında bayramda havaların nasıl olacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Dolu yağışı bekleniyor mu?Sıcaklıklar düşmeye devam edecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hava tahminleri uzmanı İlker Koç, A Haber canlı yayınında bayramda havaların nasıl olacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Koç, bayram boyunca yurt genelinde serin havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Yaklaşık bir hafta boyunca yurt genelinde sıcak bir hava etkili oldu. Mevsim normallerinin yaklaşık 10 – 15 derece üzerinde seyretti. Mayıs ayı rekor sıcaklık değerleri bazı yerlerinde kırıldı. Bugün itibariyle yurdun batı kesimleri balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkisine girdi. Cuma günü yurdun iç kesimlerinde Hafta sonu ise doğu kesimlerinde 10 – 15 derecelik bir azalma olacak. Bu azalmayla birlikte arefe günü ve bayram boyunca yurt genelinde serin bir havanın etkili olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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