21 Mayıs 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı geldi | 21 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, , Göller Yöresi, 'nun kuzeybatısı ile , , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Mayıs 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, , Göller Yöresi, 'nun kuzeybatısı ile , , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile , çevreleri ve 'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), , Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km / sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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