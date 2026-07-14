Yeni anayasa çalışmaları hızlandı! AK Partili Hayati Yazıcı: Millet kendi anayasasını yapacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına ilişkin A Haber ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa yapma yetkisinin doğrudan millete ait olduğunu vurgulayan Yazıcı, mevcut anayasanın ilk üç maddesine dair herhangi bir tartışmanın olmadığını belirtti. Yaklaşık 20 toplantı yaparak sürecin çerçevesini belirlediklerini ifade eden Yazıcı, demokratik reformlar ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla sivil bir anayasanın hedeflendiğini dile getirdi.