15 Kasım 2022, Salı
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Son dakika: Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti! Bakan Soylu'dan taziye mesajı
İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Mehmet Zeki Sekin için taziye mesajı yayınladı.