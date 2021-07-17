17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı mesajı
17 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir de mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.