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Son dakika | Rus aşısı Sputnik V Ankara'da! İlk parti geldi

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Giriş: 14.06.2021 13:39
Güncelleme:14.06.2021 13:39
Son dakika haberi...Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken güzel bir haber daha geldi. Rus COVID-19 aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya indi.

Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi.

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA KORONAVİRÜS AŞISI ANLAŞMASI
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye'den bir ilaç firması, "Sputnik V" koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun konuya ilişkin açıklamasına göre, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldı.

Şirketin, önümüzdeki aylarda Türkiye'deki çok sayıda tesiste üretime başlamayı amaçladığı kaydedildi.

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmişti.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, söz konusu aşının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

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