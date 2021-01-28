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Son dakika: Riva'da kıyıya sürüklenen gemi kurtarıldı

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Giriş: 28.01.2021 11:07
Güncelleme:28.01.2021 11:11
Son dakika haberi... Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi kurtarıldı.

Beykoz Riva açıklarındaki gemide bulunan personelle iletişim halinde olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara vermişti. Ekipler ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gece saatlerinde gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekletilmişti.

Havanın aydınlanmasıyla yapılan durum değerlendirmesinin ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldı. Bölgede ekipler kurtarma çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptı. Nene Hatun Acil Müdahale gemisi boş kuru yük gemisine zincir bağladı. 10.30 sırlarında gemi bulunduğu yerden çekilerek açığa alındı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul Rivada karaya oturan gemidekileri kurtarmak için operasyon başlatıldı İSTANBUL RİVA'DA KARAYA OTURAN GEMİDEKİLERİ KURTARMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

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