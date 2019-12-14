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14.12.2019

Polise ateş eden şüpheli için devreye özel harekat girdi! Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şüphelinin polise ateş açıp kaçmaya başladı. Devre özel harekat polisleri girdi. Açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis operasyon için harekete geçti. Eve giden polis şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. İşte olay yerinden ilk görüntüler.

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