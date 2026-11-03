Ekim ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da açıklanacak: Memur, emekli ve kiracıların gözü TÜİK'te

Milyonlarca memur, emekli ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Saat 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranlarının hesabında ve kasım ayı kira artış oranının belirlenmesinde etkili olacak. Ekonomistlerin beklenti anketinde aylık enflasyon tahmini yüzde 2,20 olarak öne çıkarken yıllık enflasyonun yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.